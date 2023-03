Redmi 10, ora il RE dei budget phone COSTA NULLA su eBay (125€)

Per alcuni questa offerta di eBay sullo smartphone Redmi 10 può sembrare troppo bella per essere vera, ma ti assicuriamo che non ci sono errori di prezzo o quant’altro. Il device a marchio Redmi è in vendita ad appena 125€ con uno sconto del 37%, con consegna rapida e addirittura senza costi di spedizione.

Nonostante il prezzo evidentemente super economico, Redmi 10 ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo e rispondere alle tue esigenze personali: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Appena 125€ su eBay per il budget phone Redmi 10: affare d’oro imperdibile

Realizzato con materiali di buona qualità, il device monta un pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera centrale per selfie di qualità. Il tutto è alimentato da una batteria da 5000 mAh di nuova generazione che ti accompagna per tutto il giorno, e da un processore octa core ottimizzato per avviare in un istante le app di cui hai più bisogno.

Inoltre, Redmi 10 è anche un camera phone di tutto rispetto con il suo modulo fotografico quadruplo con tanto di sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità e video ad altissima risoluzione.

A questo prezzo è davvero impensabile trovare uno smartphone Android moderno a meno: metti subito nel carrello il device di Redmi per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.