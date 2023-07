Redmi 12, sconto shock di 280€ su Amazon: lo smartphone Xiaomi a prezzo STRACCIATO

Redmi, un marchio noto per la produzione di smartphone di alta qualità a prezzi accessibili, ha lanciato il suo ultimo gioiello, il Redmi 12. Con una combinazione di potenza, funzionalità avanzate e un design elegante, il Redmi 12 si posiziona come un dispositivo ideale per gli utenti che cercano un’esperienza premium senza spendere una fortuna.

Con il suo processore MediaTek Helio G88, il display FHD+ da 90Hz, la batteria di lunga durata, la fotocamera tripla da 50MP e l’ampia memoria interna, il Redmi 12 offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Se sei alla ricerca di un telefono con funzionalità premium senza svuotare il portafoglio, il Redmi 12 è la scelta perfetta per te, specie adesso con lo sconto del 57% su Amazon, dove puoi acquistarlo subito a soli 209€. Le spedizioni sono gratuite grazie a Prime.

Xiaomi Redmi 12, potenza accessibile a tutti

Il Redmi 12 è alimentato dal potente processore MediaTek Helio G88, che offre prestazioni fluide e reattive per la gestione delle applicazioni e dei giochi più esigenti. Con una CPU octa-core fino a 2,0 GHz e una GPU Mali-G52, il dispositivo offre una grafica vivida e un’esperienza di gioco immersiva. Che tu stia giocando a giochi ad alta intensità grafica o eseguendo più attività contemporaneamente, il Redmi 12 gestirà senza problemi tutto ciò che gli lanci.

Il display FHD+ da 6,5 pollici del Redmi 12 offre colori vivaci e dettagli nitidi che migliorano l’esperienza visiva. La frequenza di aggiornamento di 90Hz garantisce una scorrevolezza extra durante la navigazione, la scorrimento delle pagine e la riproduzione dei video. Con una rapida risposta ai tocchi e una visualizzazione più fluida, il Redmi 12 offre un’esperienza visiva superiore che ti catturerà.

Il Redmi 12 è dotato di un sistema di fotocamere tripla che ti consente di catturare foto straordinarie in qualsiasi situazione, e di 8 GB di RAM, per un multitasking fluido e senza interruzioni, consentendoti di passare rapidamente da un’applicazione all’altra senza rallentamenti. Inoltre, con una generosa capacità di archiviazione interna da 256 GB, avrai spazio sufficiente per salvare tutte le tue foto, video, giochi e file importanti senza preoccuparti di rimanere senza spazio di archiviazione.

Con una potente batteria da 5000mAh, il Redmi 12 ti offre una durata eccezionale. Puoi utilizzare il telefono per lunghe ore senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 18W, il telefono si ricarica rapidamente per essere pronto all’uso in poco tempo.

La combinazione di una batteria di lunga durata e una ricarica rapida ti permette di rimanere connesso e produttivo per tutta la giornata. E allora non esitare: approfitta dello sconto del 57% su Amazon e fallo tuo subito a soli 209€. Le spedizioni sono gratuite grazie a Prime.

