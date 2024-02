Redmi 13C è il LOW COST Android che unisce DESIGN e POTENZA (131€)

eBay ha in serbo per te un’occasione incredibile per acquistare il budget phone Android Redmi 13C, oggi in caduta libera al minimo storico. Non solo è disponibile uno sconto immediato del 32%, ma sfruttando il codice coupon “PSPRFEB24” hai a disposizione un ulteriore calo di prezzo di 5€. Il risultato? Redmi 13C è in vendita al prezzo ridicolo di appena 131€ con tanto di consegna gratuita.

Sono molteplici gli elementi che rendono il device di Redmi un acquisto quasi obbligato. Innanzitutto, il display: parliamo di un modulo da 6.7 pollici super smooth da 90Hz ideale per guardare contenuti video ad altissima risoluzione.

Il popolarissimo budget phone Redmi 13C è in caduta libera su eBay: occasione unica

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh sapientemente ottimizzata per accompagnarti per un giorno intero, lo smartphone a marchio Redmi monta anche un buon processore octa-core e 8GB di RAM velocissima.

Come se non bastasse, sul retro trova posto anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale); preparati a scattare foto ad alta risoluzione e registrare video a dettagli elevatissimi.

Ricorda di utilizzare il codice coupon “PSPRFEB24” per far scendere il prezzo di vendita ad appena 131€, un nuovo minimo storico di eBay per il popolarissimo budget phone del colosso cinese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.