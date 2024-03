Redmi 13C è il LOW COST definitivo: occasione UNICA su eBay a 119€

La giornata parte immediatamente con una occasione su eBay davvero fuori scala: il budget phone Redmi 13C, infatti, è in vendita a un prezzo assolutamente ridicolo con tanto di consegna rapida inclusa.

Ideale per gli adolescenti e per chi vuole investire al meglio i propri risparmi su un device con un ottimo rapporto qualità/prezzo, Redmi 13C può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 119€.

Redmi 13C costa una vera sciocchezza su eBay: occasione da non perdere

Nonostante il prezzo conveniente lo smartphone a marchio Redmi è pronto a soddisfare le tue esigenze quotidiane senza alcun passo falso. Innanzitutto, il device monta un buon pannello da 6.7 pollici a 90Hz perfetto per guardare contenuti video ad alta risoluzione e con estrema fluidità, mentre il processore octa-core sfrutta 8GB di RAM per avviare in un istante le tue app preferite.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna senza fatica per un giorno intero, Redmi 13C è pronto a stupirti con un modulo fotografico multiplo di qualità; sul retro, infatti, campeggiano tre sensori fotografici di cui il principale a risoluzione 50MP per foto e video di qualità.

Sfruttando il prezzo ridicolo di eBay lo smartphone di Redmi costa una vera sciocchezza, addirittura con la consegna gratuita inclusa.

