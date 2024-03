Redmi 13C è in offerta a 139,90€ sul Mi Store (offerta del giorno)

Tra le offerte del giorno del Mi Store, il negozio online ufficiale di Xiaomi, segnaliamo il Redmi 13C nella configurazione da 6+128GB in offerta a 139,90 euro invece di 159,90 euro. Inoltre, i nuovi utenti che acquistano per la prima volta su mi.com possono beneficiare di un coupon omaggio del valore di 10 euro una volta aggiunto lo smartphone al carrello.

L’ampio display con refresh rate a 90 Hz, la batteria di lunga durata con supporto alla ricarica rapida a 18W, il processore octa-core e la tripla fotocamera da 50MP sono i principali punti di forza di uno dei migliori base di gamma Android di quest’anno.

Redmi 13C in offerta a 139,90 euro sul Mi Store

Lo smartphone Xiaomi Redmi 13C monta un display da 6,74 pollici con refresh rate a 90 Hz, per una fluidità dello schermo di gran lunga superiore rispetto alla diretta concorrenza. Questi due elementi consentono al base di gamma Redmi di offrire un’esperienza visiva e di intrattenimento appagante a tutte le ore del giorno.

Un altro suo punto di forza è il comparto multimediale, che vanta una fotocamera principale da 50MP e un’ottima camera anteriore per i selfie da 8 MP. E per tutti gli appassionati di fotografia, l’app Fotocamera include anche un set di filtri che vanno a riprodurre gli stili di un’autentica cinepresa tradizionale.

C’è poi una batteria ad alta capacità da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W che consente di ottenere una carica extra veloce ovunque ci si trovi.

Redmi 13C, nelle colorazioni Clover Green, Midnight Black o Navy Blue, è in offerta a soli 139,90 euro sul sito mi.com, con la possibilità di ottenere un extra sconto a carrello di 10 euro se è il primo acquisto sul Mi Store. In più non paghi nulla per le spese di spedizione.

