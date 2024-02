Redmi 13C protagonista della promo I Love Tech MediaWorld (129€)

Il nuovo Xiaomi Redmi 13C, nella configurazione 4+128GB, è in offerta a 129 euro nell’ambito della promo I Love Tech di casa MediaWorld. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, con un risparmio di 10,90 euro rispetto a quello precedente.

I principali punti di forza dell’entry-level 13C di Redmi sono la fluidità del display e gli scatti sorprendenti della fotocamera. Due caratterstiche che lo rendono uno dei migliori smartphone di fascia bassa dal punto di vista della multimedialità.

Redmi 13C in offerta a 129 euro sul sito di MediaWorld

Fin da subito il modello 13C sorprende per il suo design sottile ed elegante. Gli utenti che prediligono gli smartphone dall’impugnatura salda, saranno contenti di sapere che è spesso soli 8,09 mm, una misura che lo rende estremamente comodo da usare e tenere in mano.

Un altro suo elemento distintivo è il display da 6,74 pollici: grazie al refresh rate a 90 Ghz, restituisce un’esperienza visiva coinvolgente e fluida, ottimale per guardare una serie TV o un film in streaming, così come un evento sportivo importante.

Il cerchio si chiude con un comparto camere da medio di gamma: la fotocamera principale è da 50 MP, quella per i selfie da 8 MP, e c’è anche una fotocamera macro da 2 MP. Gli scatti sono godibilissimi, in rapporto al prezzo a cui viene venduto lo smartphone, perfetti per un utilizzo sui social media.

L’entry-level Redmi 13C è in offerta a soli 129 euro sul sito mediaworld.it, nella configurazione 4+128 GB. Inoltre, se in fase di check-out si seleziona l’opzione Ritiro in negozio, le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.