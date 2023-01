Redmi Note 10 5G, che OCCASIONE: a questo prezzo è un vero affare

Sei libero d non crederci ma in questo preciso istante lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, versione italiana con due anni di garanzia, dal taglio da 4GB+128GB nella colorazione Nighttime Blue, con ampia batteria da 5000 mAh è in super offerta su Amazon a soli 169€ e con le spedizioni gratuite. Proprio così, non lasciarti sfuggire questa occasione.

Xiaomi Redmi Note 10 5G, super prezzo Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 10 5G è uno smartphone di fascia media pensato per offrire massima velocità e reattività. Dotato di processore MediaTek Dimensity 700 a 7 nm, display super fluido a 90 Hz con AdaptiveSync e doppio slot SIM 5G, ha tutto ciò di cui hai bisogno per superare nuove sfide ad un ottimo costo. Oltre alla frequenza di aggiornamento di 90Hz, Redmi Note 10 5G è in grado di adattare automaticamente la frequenza di aggiornamento dello schermo al contenuto – dallo streaming video a 30Hz o a 60Hz per lo scorrimento dei feed dei social media – garantisce in questo modo un consumo di energia ottimizzato.

L’ampio display FHD da 6,5” super fluido a 90 Hz con AdaptiveSync e doppio slot SIM 5G ti consente di immergerti completamente in un mondo virtuale, ma al contempo, con la protezione dalla luce blu certificata, i tuoi occhi saranno riposati anche dopo aver trascorso lunghe ore sullo schermo. C’è poi il processore MediaTek Dimensity 700 a 7 nm che ti garantisce una bella esperienza anche in ambito videogiochi, per un’esperienza di gioco più fluida e reattiva, con connessioni affidabili e immagini realistiche.

E poi la batteria, di grande capacità da 5.000 mAh, con una ricarica rapida da 18 W che ti consente di caricare la batteria dallo 0 al 100% in breve tempo, e una configurazione che include una fotocamera principale da 48MP, una fotocamera macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP per catturare foto e video fantastici senza sforzi. Inoltre gli strumenti di creatività dedicati, come la modalità notturna, il rallentatore e il video time-lapse trasformano qualsiasi scatto e video in un piccolo capolavoro.

Che aspetti? Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone a soli 169€. Le spedizioni sono gratuite, ma fai in fretta prima che vada esaurito.

