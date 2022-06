Redmi Note 10 Pro: super batteria da 5020mAh a prezzo FOLLE (Amazon)

Se il tuo sogno nel cassetto è quello di possedere uno smartphone Android potente, con una batteria infinita e con un design ricercato a un prezzo aggressivo, l’ottimo Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon è il dispositivo fatto apposta per te.

Con uno sconto del 19%, infatti, l’ottimo medio gamma di Xiaomi è tuo ad appena 249€ con una scheda tecnica e con tante funzionalità che sapranno soddisfare ogni tuo singolo capriccio.

Redmi Note 10 Pro è in offerta su Amazon a un prezzo folle: prendilo al volo

Frontalmente trova posto un bellissimo display AMOLED da 6.67 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz: questo significa che non solo le animazioni saranno sempre perfette e senza nemmeno un microlag, ma che potrai ammirare qualsiasi contenuto multimediale con una qualità di colori che ti lascerà senza parole.

Sotto il cofano è presente un potente processore octa core ideale per ogni tipologia di utilizzo, anche nel gaming, mentre la batteria da 5020 mAh è sempre a tua disposizione per accompagnarti tutto il giorno senza mai lasciarti a metà giornata; inoltre, qualora fosse necessario, il supporto alla ricarica rapida da 33W ti assicura tantissime ore di utilizzo anche a fronte di una ricarica di appena 30 minuti.

Posteriormente la fotocamera quadrupla premium ruota attorno a un sensore principale da 108 MP per scatti e video che ti lasceranno senza fiato; Xiaomi ha sviluppato una potente IA (Intelligenza Artificiale) che si occupa di migliorare in tempo reale gli scatti e i video che registri per assicurarti un risultato di qualità in qualsiasi condizione di utilizzo, anche al buio.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo medio gamma di Xiaomi fintanto che è in sconto del 19% su Amazon; ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue esigenze sin dalla prima accensione.