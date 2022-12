Redmi Note 11: a 174€ su eBay è il mediogamma DEFINITIVO da acquistare

Questa offerta di eBay sull’ottimo budget phone Redmi Note 11 è la tua occasione perfetta per farti un regalo di Natale coi fiocchi. Con un prezzo di vendita pari ad appena 174€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite, solo su eBay il device di Redmi può essere tuo al prezzo più conveniente di sempre.

Realizzato con materiali di buona fattura che gli conferiscono un look & feel piacevole e giovanile, lo smartphone Android di Redmi ha dalla sua molte caratteristiche che imparerai ad apprezzare fin da subito.

Prezzo regalo su eBay per l’ottimo budget phone Redmi Note 11

Frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera centrale per selfie sempre al top da condividere rapidamente sui social, mentre sotto il cofano un validissimo processore octa core si occupa di rendere il telefono sempre scattante e di avviare in un istante le app di cui hai bisogno.

Nonostante il prezzo di vendita così economico, inoltre, Redmi Note 11 integra una super batteria da 5000 mAh in grado di accompagnarti per tutto il giorno senza fatica, ma è sul retro che le cose si fanno davvero molto interessanti. Qui troviamo un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad alta risoluzione e video ad alta qualità.

A questo prezzo è davvero impossibile non prendere in considerazione questa offerta di eBay su Redmi Note 11, a maggior ragione quando ti arriva a casa in appena 48 ore e senza costi extra di spedizione.

