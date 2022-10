Redmi Note 11, il MIGLIORE budget phone precipita su eBay (145€)

Solo oggi hai la possibilità di acquistare l’ottimo smartphone economico Redmi Note 11 al prezzo più vantaggioso di sempre, ma solo se prendi al volo questa offerta di eBay. Ad appena 145€, infatti, il device di Redmi può essere tuo in pronta consegna per iniziare fin da subito a rispondere alle tue necessità senza mai un passo falso.

Nonostante il prezzo così aggressivo, il device Android ha dalla sua tutte le caratteristiche giuste per darti modo di sfruttarlo senza problemi per le telefonate, ascoltare musica, navigare in rete, giocare, scattare foto, registrare video, chattare con i tuoi amici e molto altro.

Redmi Note 11 è in offerta su eBay al prezzo più economico di sempre: che affare

Frontalmente è presente un display AMOLED super fluido da 6.43 pollici ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano trova posto un processore octa core con di fianco tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi e rendere Android sempre scattante e privo di lag.

La super batteria da 5000 mAh è perfettamente ottimizzata per accompagnarti durante una intera giornata senza problemi, mentre posteriormente un fotocamera quadrupla presenta un sensore principale da 50 MP per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Quella di oggi rappresenta la migliore offerta che ti possa capitare per acquistare l’ottimo budget phone di Redmi al prezzo più economico di sempre. Se lo metti subito nel carrello ti costa appena 145€ e sarà in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze sin dal primo avvio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.