Redmi Note 11, il SUPER budget phone CROLLA su eBay

Non dare retta a chi ti dice che è necessario spendere un capitale per acquistare uno smartphone Android in grado di soddisfare le tue esigenze di utilizzo, non quando questa offerta di eBay ti dà la possibilità di acquistare il validissimo Redmi Note 11 a un prezzo davvero super aggressivo. Ad appena 186€, infatti, conta tnto di spese di spedizioni incluse, hai a portata di mano un device apprezzatissimo da milioni di utenti per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel piacevole e giovanile, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare, ascoltare la musica, guardare video, scattare foto e molto altro ancora.

Offerta shock su eBay per il budget phone Redmi Note 11: affare d’oro

Frontalmente, oltre al pannello AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione, trova posto una buona fotocamera per selfie sempre di qualità; sotto il cofano, invece, un potente processore octa core è a tuo completo servizio per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e per rendere Android sempre fluido e scattante.

Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida per tante ore di utilizzo a fronte di pochi minuti di ricarica, mentre sul retro un comparto fotografico multiplo saprà lasciarti senza parole grazie alla presenza di un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto sempre ad alta risoluzione e video a qualità eccellente.

Con una spesa davvero contenuta hai l’opportunità di stringere tra le mani un device bello, con un design piacevole e soprattutto ideale per soddisfare le tue personali esigenze di utilizzo. Mettilo subito nel carrello fintanto che è anche possibile riceverlo direttamente a casa senza spese di spedizione.

