Quasi a mo’ di risposta all’appena passato Prime Day, Xiaomi ha lanciato una serie di offerte flash sul sito web e tra i prodotti inclusi nell’iniziativa c’è anche l’ottimo Redmi Note 11, nella configurazione con 4GB di RAM e 64GB di archiviazione.

Sottolineare la natura “flash” della promozione è importante, perché ciò significa che lo sconto potrebbe avere una durata molto breve, forse anche meno di 24 ore. Se dunque sei interessato al device, meglio non tentennare: solo per poche ore, il Redmi Note 11 4+64GB passa da 229,90 euro a 159,90 euro.

Redmi Note 11: non chiamatelo muletto

A differenza di quanto possa pensare qualcuno, il Redmi Note 11 ha tutte la carte in regolare per ricoprire la carica di smartphone principale. Sarebbe un grave errore farsi ingannare dal prezzo contenuto (con lo sconto odierno ancora di più), perché la scheda tecnica ha davvero tanto da dire.

Il design è moderno, quasi a lingotto, con la parte frontale occupata totalmente dal DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,43″, con ampia gamma cromatica di colori DCI-P3, rapporto di contrasto di 4.500.000:1 e 1000 nit di luminosità. Senza dimenticare la frequenza d’aggiornamento a 90 Hz, che si traduce in un goduria per gli occhi non indifferente. La fotocamera frontale, alloggiata in un piccolo foro, è da 13MP.

Sulla scocca posteriore trovano invece spazio quattro fotocamere AI, ovvero:

Fotocamera principale da 50MP

Fotocamera ultra-grandangolare da 8MP

Fotocamera con obiettivo macro da 2MP

Sensore di profondità da 2MP

Ma c’è ancora tanto altro da dire, come il processore Snapdragon 680 a 6nm, la ricarica rapida da 33W, la batteria da 5000 mAh, due altoparlanti stereo e la tecnologia NFC per pagamenti rapidi contacless.

Ecco perché sarebbe un errore definire questo Redmi Note 11 un “muletto”, oppure un secondo smartphone. Non ha nulla da invidiare a device più blasonati e, soprattutto, costosi (molto più costosi).

