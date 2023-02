Redmi Note 11: ora il BUDGET PHONE definitivo costa POCHISSIMO (171€)

Dimenticati di tutte quelle volte che credevi fosse necessario spendere un capitale per acquistare uno smartphone Android valido ed economico: Redmi Note 11 quest’oggi è in offerta su Amazon davvero molto conveniente e vantaggioso.

Infatti, con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare subito 78€, il device a marchio Redmi può essere tuo ad appena 171€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Rispamia tantissimo su Amazon e acquista subito il Redmi Note 11: affare d’oro

Nonostante costi davvero poco, lo smartphone del colosso cinese vanta una scheda tecnica di tutto rispetto: trovano posto un bellissimo display AMOLED da 6.43 pollici super fluido e ad altissima risoluzione, un processore octa core veloce e scattante e una batteria da 5000 mAh in grado di accompagnarti per tutto il giorno senza farti brutti scherzi.

Inoltre, proprio come gli smartphone di fascia media e alta, anche Redmi Note 11 monta un modulo fotografico quadruplo ad alta efficienza: il sensore principale da 50 MP, infatti, sfrutta la IA (Intelligenza Artificiale) per registrare video ad altissima risoluzione e scattare foto super dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità.

Solo oggi hai la possibilità di mettere le mani sull’ottimo smartphone economico di Redmi pagandolo davvero una sciocchezza: non farti scappare questa epica offerta di Amazon, a maggior ragione adesso che ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.