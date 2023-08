Redmi Note 11 Pro Plus 5G SBALORDISCE nel PREZZO su eBay (259€)

L’ottimo mediogamma Redmi Note 11 Pro Plus 5G è pronto a stravolgere tutto con questa offerta eBay fuori scala. Oggi, infatti, ti bastano appena 259€ per stringere tra le mani uno smartphone che ha tutto ciò di cui hai bisogno. Come? Semplicemente utilizzando il codice coupon “XIAOMIFESTAGO23” in fase di acquisto: tramite esso sfrutti uno sconto di 45,75€.

Bellissimo e realizzato con materiali dal forte sapore premium, lo smartphone del colosso cinese è pronto a sorprenderti con il suo spettacolare pannello AMOLED DotDisplay super smooth a 120 Hz per animazioni fluidissime.

Appena 259€ su eBay per Redmi Note 11 Pro Plus 5G: coupon esclusivo

Alimentato da una mega batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W, Redmi Note 11 Pro Plus 5G monta anche un velocissimo processore octa core e tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Non finisce qui: proprio come gli smartphone Android di fascia alta, anche il device di Redmi monta una fotocamera posteriore multipla con un eccezionale sensore principale da 108 MP per scatti e video sempre ad altissima risoluzione.

Prima di acquistare su eBay il validissimo smartphone a marchio Redmi ricorda di utilizzare il codice coupon “XIAOMIFESTAGO23”, l’unico che ti garantisce ben 45,75€ di sconto per pagare il device appena 259€.

