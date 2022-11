Redmi Note 11, solo su eBay lo trovi a PREZZO REGALATO (160€)

Questa offerta di eBay ha tutte le carte in regola per sorprenderti e lasciarti a bocca aperta: solo oggi, infatti, l’ottimo budget phone Redmi Note 11 può essere tuo ad appena 160€ con tanto di consegne rapide e gratuite. Non ci credi? Allora controlla con i tuoi occhi, ma ricorda di inserire il codice coupon “REGALI22” nell’apposito campo per far crollare il prezzo di vendita al suo minimo storico.

Nonostante il prezzo aggressivo, il device del colosso cinese è in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre appagante sotto ogni punto di vista: il telefono è perfetto per navigare in rete, chattare, ascoltare la musica, giocare, guardare video, scattare foto, telefonare e molto altro ancora.

Prezzo ridicolo su eBay per il super budget phone Redmi Note 11: affare d’oro

Il pannello da 6.43 pollici ad altissima risoluzione è ben bilanciato e super luminoso, il processore octa core ha tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 5000 mAh è sapientemente ottimizzata per accompagnarti durante tutto il giorno.

La vera ciliegina sulla torta è la fotocamera posteriore: stiamo parlando di un modulo quadruplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti super definiti e video ad alta risoluzione per rivivere i tuoi ricordi senza perdita di dettagli.

Quello che ti stiamo proponendo è vero e proprio “affare d’oro”, a maggior ragione quando hai la possibilità di ricevere il device direttamente a casa in appena 48 ore con tanto di spedizioni gratuite. Ricorda, infine, di inserire il codice coupon “REGALI22” per accedere alla promozione (valida fino al 16 novembre) e quindi al prezzo ribassato.

