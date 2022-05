Redmi Note 11, super batteria da 5000mAh a prezzo RIDICOLO (-28%)

L’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartphone Redmi Note 11 è una di quelle che difficilmente puoi lasciare passare considerando l’incredibile sconto del 28% che fa crollare il prezzo di vendita verso un nuovo record.

Ad appena 178€, infatti, il device del sub brand di Xiaomi rappresenta un’occasione più unica che rara per ricevere a casa un device che ti saprà garantire una buona esperienza di utilizzo sotto ogni punto di vista.

Redmi Note 11 precipita su Amazon con il 28% di sconto: mai così economico

Tenendo bene a mente il prezzo in sconto su Amazon, Redmi Note 11 ha dalla sua una serie di caratteristiche davvero niente male. Innanzitutto il design, curato sotto tutti i punti di vista, sicuramente giovanile e caratterizzato da una buona scelta dei materiali. Frontalmente trova posto un bel pannello AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e una fotocamera frontale che ti assicura selfie di qualità.

Sul retro è presente una fotocamera quadrupla con un sensore principale da 50 MP in grado di scattare foto ad alta risoluzione e registrare video a qualità cinematografica, mentre sotto la scocca è presente un potente processore octa core di Qualcomm con 4 GB di RAM e 128 GB sempre a tua disposizione per installare e avviare le tue applicazioni preferite in un battito di ciglia.

Lo smartphone di Redmi, inoltre, è uno di quelli che vengono etichettati come “battery phone” per via della batteria da 5000 mAh dalla lunghissima durata con supporto alla ricarica rapida da 33W che ti assicura tantissime ore di utilizzo a fronte di una ricarica di 40 minuti.

Non farti scappare questa incredibile occasione e acquista subito lo smartphone di Redmi a un prezzo che difficilmente sarà ancora disponibile per molto tempo. Con lo sconto del 28% precipita in una fascia del mercato in cui è molto difficile trovare device con le caratteristiche di cui abbiamo parlato in questo articolo, te lo assicuriamo.