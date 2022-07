Redmi Note 11S: bello, potente e con fotocamera da 108 MP a prezzo WOW

Inutile girarci attorno: Redmi Note 11S in offerta su Amazon rappresenta la soluzione ideale per stringere tra le mani uno tra i migliori smartphone economici di questo periodo. Infatti, con uno sconto del 31%, il device di Redmi crolla di prezzo ad appena 208 dandoti così la possibilità di stringere tra le mani un vero best buy.

Lo smartphone del colosso cinese è prima di tutto un telefono realizzato per soddisfare ogni tua esigenza per telefonare, giocare, scattare fotografie e molto altro.

Redmi Note 11S crolla su Amazon a un prezzo da sogno: cosa stai aspettando?

Nonostante il prezzo molto economico Redmi Note 11S monta un bellissimo schermo AMOLED da 6.43 ad altissima risoluzione: si tratta di un pannello molto luminoso e con una buona calibrazione dei colori. Il design, inoltre, è tipico degli smartphone di fascia media con una buona scelta di materiali.

Sotto la scocca trova posto un potentissimo processore MediaTek octa core di ultima generazione in grado di avviare ogni applicazione in un istante, anche le più pesanti come i giochi; la batteria da 5000 mAh, inoltre, è sempre al tuo fianco per darti modo di utilizzare il telefono per ore e ore senza mai temere di restare a secco.

Che dire poi della fotocamera? Redmi Note 11S è uno dei pochissimi smartphone Android di fascia economico a montare una fotocamera quadrupla con un sensore principale da 108 MP per foto ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito lo smartphone di Redmi fintanto che è ancora a tua disposizione con lo sconto del 31%: ti assicuriamo che a questa cifra saprà soddisfare ogni tua esigenza ed essere sempre pronto a rispondere alle tue necessità sotto tutti i punti di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.