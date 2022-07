Redmi Note 11S, follia di inizio settimana: PREZZONE Amazon (-30%)

La settimana inizia con una offerta di Amazon che vede il validissimo smartphone di fascia media Redmi Note 11S proposto a un prezzo super vantaggioso. Infatti, ad appena 209€ e con uno sconto del 30%, il device del sub brand di Xiaomi può essere tuo al prezzo di un comune smartphone di fascia economica.

Redmi Note 11S ha tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze, a partire da un design realizzato con materiali di buona fattura che gli conferiscono un look & feel giovanile e accattivante.

Prezzone incredibile di Amazon per il medio gamma Redmi Note 11S

Frontalmente resterai sempre piacevolmente colpito dal bel display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione: è perfetto per guardare contenuti video di ogni tipo, per giocare grazie alla frequenza di aggiornamento a 90 Hz o per qualsiasi altro task. A tal proposito, sotto il telaio è presente un potente processore octa core di MediaTek in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno senza lag o impuntamenti.

Redmi Note 11S è uno smartphone che saprà darti belle soddisfazioni anche dal punto di vista dell’autonomia grazie alla batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, mentre posteriormente la fotocamera quadrupla monta un potentissimo sensore principale da 108 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Non farti scappare questa incredibile occasione di Amazon che porta il validissimo medio gamma del colosso cinese al prezzo più vantaggioso delle ultime settimane grazie allo sconto del 30%. Acquistalo subito per riceverlo direttamente a casa già domattina e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.