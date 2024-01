Redmi Note 11S SPROFONDA a 148€ su Amazon: ORA o mai PIÙ

Il popolarissimo Redmi Note 11S è in caduta libera su Amazon grazie a una offerta scioccante che non dovresti assolutamente farti scappare. Già di suo profondamente economico, quest’oggi lo smartphone del colosso cinese può essere tuo al prezzo ridicolo di 148€ con uno sconto immediato del 34%.

Sottile, leggero, di design e perfetto per i più giovani, lo smartphone di Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Prendi al volo l’eccellente sconto di Amazon sullo smartphone Redmi Note 11S: occasione d’oro

Il device, infatti, monta un bel pannello AMOLED da 6.43 pollici super smooth a 90Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad alta risoluzione, mentre sotto il cofano un buon processore octa-core è affiancato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Redmi Note 11S è uno smartphone perfetto per i pagamenti contactless tramite modulo NFC, supporta la connettività dual SIM e c’è anche il sistema di sblocco facciale tramite IA; come se non bastasse, sul retro il modulo fotografico multiplo è capeggiato da un sensore principale da ben 108MP.

Con uno sconto immediato del 34% su Amazon hai finalmente a portata di mano uno smartphone Android economico, di qualità e perfettamente in grado di portare a compimento i task quotidiani più comuni; metti subito nel carrello il device di Redmi per riceverlo a casa in 24 ore e senza costi di spedizione, solo con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.