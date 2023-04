Redmi Note 12: Amazon pareggia l'offerta del Mi Store

C’è un nuovo best buy in questa primavera 2023 e, senza farlo apposta, è tutta opera di Xiaomi. Stiamo parlando naturalmente del Redmi Note 12, appena presentato dal colosso asiatico e subito in offerta sia sul sito ufficiale del Mi Store che su Amazon, dove lo puoi acquistare a 199,90 euro, beneficiando così di uno sconto immediato di 30 euro. Il vantaggio di prenderlo su Amazon? La consegna ultrarapida dello smartphone e la procedura di reso semplicissima del marketplace statunitense.

Redmi Note 12 sotto i 200 euro su Amazon

Il super display AMOLED a 120 Hz e la ricarica rapida a 33 W sono i due principali punti di forza di un telefono, il Redmi Note 12, destinato a diventare il re delle vendite nella fascia di prezzo intorno ai 200-250 euro. Ottime anche le prestazioni garantite dal processore Snapdragon 685 da 6 nm, per un’esperienza d’uso sempre fluida e piacevole. Sia che tu trascorra molte ore davanti a un videogioco o sui social, la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz renderà la tua esperienza goduriosa.

Impossibile poi non menzionare la batteria da 5.000 mAh, capace di offrire un’autonomia di 21 ore ininterrotte di riproduzione video e 31 ore di chiamate. Anche dal punto di vista fotografico il nuovo Redmi Note è uno smartphone superiore agli altri telefoni che appartengono alla stessa fascia di prezzo, con una tripla fotocamera e il sensore principale da 50 megapixel per scatti eccellenti da condividere sui social.

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone in grado di offrirti il meglio sotto i 200 euro, l’hai trovato. Aggiungi al carrello ora il nuovissimo Redmi Note 12 per acquistarlo con un risparmio di 30 euro rispetto al prezzo di listino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.