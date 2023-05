Redmi Note 12: cam da 48MP e display a 120Hz a prezzo WOW su eBay

Redmi Note 12 5G è il classico smartphone mediogamma con una scheda tecnica da top di gamma assoluto, ma a un prezzo davvero conveniente grazie a una eclatante offerta di eBay. Oggi, infatti, complice uno sconto immediato del 30%, hai la possibilità di acquistare il device a marchio Redmi ad appena 209€ con un risparmio di ben 90€.

Bello, di design e realizzato con materiali di qualità, lo smartphone vanta uno stupendo pannello AMOLED ultra fluido a 120 Hz con cornici molto sottile ed ottimizzate.

Sconto del 30% su eBay per l’ottimo mediogamma Redmi Note 12 5G

Alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W – ti bastano 15′ per avere a disposizione molte ore di autonomia aggiuntiva -, il device monta un processore octa core con modem 5G e una fotocamera principale davvero niente male.

Infatti, sul retro è presente un modulo fotografico triplo con un sensore da 48 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad altissima risoluzione e video con dettagli di qualità. Metti subito nel carrello lo smartphone di Redmi fintanto che è in sconto del 30% su eBay; inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra.

