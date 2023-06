REDMI NOTE 12, il prezzo cala vertiginosamente su eBay!

eBay ha deciso oggi di farci un bel regalo, propone un un maxi sconto su Redmi Note 12, lo smartphone di casa Xiomi dal prezzo contenuto ma dalle caratteristiche decisamente elevate. Oggi lo possiamo comperare a 129 euro, risparmiando ben 60 euro rispetto al prezzo di listino. Come lo possiamo definire in breve questo smartphone? Un vero campione del rapporto qualità prezzo, una fascia media di vera eccellenza. Compriamolo ora, e avremo tra le mani una fascia media che guarda decisamente in alto!

Piccolo prezzo, grande potenza!

Una delle caratteristiche più evidenti di Redmi Note 12 è il suo design. Ha una scocca elegante e sottile con una finitura posteriore lucida. I bordi sono arrotondati per migliorare l’ergonomia e il comfort durante l’uso.

L’immagine qua sopra, parla chiaro, caratteristiche davvero esaltanti, a 129 euro euro è difficile, anzi no, è impossibile comprare di meglio! Il display di Redmi Note 12 è un grande punto di forza. È dotato di un pannello Amoled da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+. Questo schermo assicura colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza visiva straordinaria.

E visto che non ci facciamo mancare nulla, la frequenza di aggiornamento dello schermo è da primo della classe, 120 htz, fluidità senza paragoni quindi.

Dal punto di vista delle prestazioni, Redmi Note 12 non delude. Il cuore che lo muove è un processore Snapdragon garanzia di tanta potenza in tutti gli ambiti, zero lag e zero tentennamenti sia nel multitasking più spinto che nei giochi più performanti. Inoltre, Redmi Note 12 offre fino a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere espansa ulteriormente tramite scheda microSD.

Per quanto riguarda la fotografia, Redmi Note 12 è dotato di un sistema di fotocamere triplo nella parte posteriore. La fotocamera primaria è da 50 MP, accompagnata da un’ultra-wide da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Questa combinazione di fotocamere offre una vasta gamma di opzioni fotografiche, consentendo di scattare foto nitide e dettagliate sia di giorno che di notte. La fotocamera frontale è da 20 MP e offre selfie di alta qualità e videochiamate definite.

Redmi Note 12 è anche dotato di una batteria generosa da 5.000 mAh, che garantisce una lunga durata della batteria per affrontare senza problemi una giornata di utilizzo intenso. Supporta anche la ricarica rapida da 33 W, che permette di ricaricare rapidamente il telefono e tornare in azione in poco tempo.

A questa cifra, 129 euro, Redmi Note 12 è davvero INSTABUY! Consigliatissimo, compratelo ora!

