Redmi Note 12, nella versione 4+128GB, è in offerta a 159,90€ sul Mi Store

Tra le offerte del giorno del Mi Store, segnaliamo il Redmi Note 12 in offerta a 159,90 euro nella versione da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, a fronte di un prezzo consigliato di 279,90 euro. Inoltre, se si sta effettuando per la prima volta un acquisto nello store ufficiale di Xiaomi, è possibile beneficiare di un coupon omaggio del valore di 10 euro, per un prezzo finale di 149,90 euro.

Il modello Note 12 di Redmi vanta tra le altre cose un display AMOLED a 120 Hz e il supporto alla ricarica rapida a 33W, due dei principali punti di forza di uno dei migliori smartphone Android nella fascia di prezzo tra i 150 e 200 euro.

Redmi Note 12 in offerta a 159,90 euro sul Mi Store

Si tratta di una promozione importante quella lanciata dal Mi Store in data odierna, dal momento che a questo prezzo di solito si può acquistare il Note 12 nella configurazione 4+64GB. E la dimostrazione di ciò sta nel prezzo a cui viene venduto oggi questo modello, vale a dire 149,90 euro: grazie alla promo di oggi, dunque, è possibile acquistare il modello con 128GB di memoria interna aggiungendo soli 10 euro in più.

Detto questo, rimangono inalterati i punti di forza di uno dei telefoni di maggior successo in questi ultimi anni in casa Xiaomi. A partire dal display AMOLED da 6,67 pollici, con un’esperienza di streaming video di gran lunga superiore alla concorrenza.

Buona parte del successo dello smartphone è dovuta anche all’equilibrio generale offerto dal dispositivo, grazie a un processore Snapdragon 685 a 6 nm, a tutto vantaggio dell’esperienza utente.

Pollice in alto anche per la batteria da 5.000 mAh, in grado di portare l’autonomia a ben oltre il giorno singolo di utilizzo, e la ricarica rapida a 33W.

A tutto questo, infine, si aggiunge un comparto camere di livello, con una tripla fotocamera da 50 megapixel in grado di offrire buoni scatti da convidere poi sui social o con propri amici.

Redmi Note 12, nella configurazione 4+128GB, è in offerta a soli 159,90 euro sul sito ufficiale mi.com. La promozione è valida fino alla mezzanotte di oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.