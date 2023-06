Redmi Note 12 Pro crolla su eBay con QUESTO COUPON: prezzo WOW

Inutile girarci intorno: Redmi Note 12 Pro 5G in offerta su eBay al prezzo di oggi è davvero un’occasione d’oro che non puoi assolutamente farti scappare. Il super mediogamma Android, infatti, può essere tuo al prezzo di appena 214€ sfruttando il codice coupon “PIT10PERTE2023” che aggiunge un ulteriore sconto a quello già presente del 22%.

A un prezzo evidentemente molto conveniente e aggressivo, il terminale a marchio Redmi incarna alla perfezione il significato di best buy assoluto.

Redmi Note 12 Pro 5G crolla a un prezzo mai visto prima su eBay: affare d’oro

Stiamo parlando di uno smartphone con un bellissimo pannello AMOLED ad altissima risoluzione e super smooth a 120 Hz, con tanto di processore octa core con 8 GB di RAM e batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida.

Bello, sottile, leggero e con un design mozzafiato, lo smartphone del colosso cinese non ha assolutamente niente da invidiare ai più blasonati device del mercato, soprattutto per quanto concerne il comparto multimediale. Redmi Note 12 Pro 5G, infatti, monta una fotocamera tripla con un super sensore principale da 50 MP per scatti e video ad altissima risoluzione.

Non farti scappare questa splendida offerta di eBay sul mediogamma di Redmi, a maggior ragione oggi quando puoi acquistarlo a un prezzo davvero molto conveniente con il codice coupon “PIT10PERTE2023“.