Redmi Note 12 Pro+, il BEST BUY crolla di 145€ su eBay (-31%)

Tra i più acclamati e apprezzati smartphone di fascia media non può certo mancare il Redmi Note 12 Pro+ 5G, quest’oggi protagonista assoluto di una incredibile offerta eBay che ha dell’inverosimile. Forte di un crollo di prezzo immediato di ben 145€ grazie allo sconto del 31%, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo al prezzo shock di appena 317€.

Nonostante il prezzo molto conveniente e lo sconto a due cifre, il Redmi Note 12 Pro+ 5G ha dalla sua una scheda tecnica incredibile e un rapporto qualità/prezzo che non dà scampo a nessuno.

Solo su eBay puoi risparmiare ben 145€ per il grandioso Redmi Note 12 Pro+ 5G

Il telefono a marchio Redmi è uno tra i pochissimi a montare un pannello AMOLED super smooth a 120 Hz – una specifica che non è disponibile nemmeno per la stragande maggioranza degli smartphone di fascia alta/premium -, mentre sotto il cofano il processore octa core spinge al massimo gli 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Munito di un velocissimo modem 5G per navigare in rete senza problemi di buffering nemmeno durante la visione di filmati ad altissima risoluzione, Redmi Note 12 Pro+ 5G è pronto a stupirti con la sua batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida a 120W; ti bastano appena 30 minuti di carica per avere a disposizione svariate ore di autonomia in più.

Lo smartphone è pronto a stupirti anche dal punto di vista fotografico: sul retro, infatti, un modulo triplo è capeggiato da un sensore principale da ben 200 MP per foto e video super definiti e sempre ad altissima risoluzione. Insomma, Redmi Note 12 Pro+ 5G è lo smartphone dei tuoi desideri: costa pochissimo su eBay e ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze a 360°.