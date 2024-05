Redmi Note 13 5G è il BEST BUY da avere: oggi lo trovi a 190€ su eBay

In questo inizio settimana eBay ti offre la scusa migliore di sempre per acquistare il popolarissimo mid-range Redmi Note 13 5G, incredibilmente in vendita a un prezzo davvero ridicolo. Sfruttando lo sconto immediato del 10% e il codice coupon “PIT10PERTE2024” del valore di 25€, infatti, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo appena 190€.

Nonostante costi quanto un comune budget phone Android, Redmi Note 13 5G è pronto a sorprenderti sotto tutti i punti di vista assicurandoti una esperienza di utilizzo senza compromessi.

Redmi Note 13 5G è in vendita su eBay con il 26% di sconto e un coupon esclusivo

Innanzitutto, il display: parliamo di un pannello AMOLED super smooth a 120Hz perfetto per guardare contenuti video ad altissima risoluzione e con una eccellente rappresentazione cromatica, a cui si aggiunge anche una perfetta ottimizzazione delle cornici. Sotto il cofano trova posto un potente processore octa-core MediaTek a cui si affiancano 6GB di RAM, un modem 5G ultra veloce e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Come se non bastasse, inoltre, sul versante posteriore è presente un modulo fotografico triplo capeggiato da un sensore principale da 108MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non solo hai a portata di mano lo sconto immediato del 10%, ma puoi anche aggiungere un ulteriore calo di prezzo di 25€ utilizzando il codice coupon “PIT10PERTE2024”; metti subito nel carrello di eBay il mid-range a marchio Redmi e preparati a riceverlo senza costi aggiuntivi di spedizione.