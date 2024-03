Redmi Note 13 Pro+ 5G è il BEST BUY ASSOLUTO di eBay, oggi al 33% in meno

Offerte eBay come questa di oggi sul potentissimo Redmi Note 13 Pro+ 5G capitano molto raramente, motivo per cui ti consigliamo di prenderla al volo. Sfruttando lo sconto immediato del 33% che ti permette di risparmiare subito 180€, infatti, il device del colosso cinese può essere tuo a 369€ con la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è senza ombra di dubbio uno tra i più potenti mediogamma Android del momento, al punto tale da non farti notare la differenza con i più blasonati top di gamma attualmente in commercio.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è in vendita su eBay a un prezzo ridicolo

Lo smartphone monta un bellissimo pannello Super QPD da 6.67 pollici ad altissima risoluzione e super smooth a 120Hz, mentre sotto il cofano batte un potente processore octa-core Snapdragon con ben 12GB di RAM a corredo – resterai senza parole di fronte la velocità con cui apre tutte le app di cui hai bisogno.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W – sì, hai letto bene -, lo smartphone a marchio Redmi monta anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 200MP con OIS per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Risparmia subito 180€ su eBay con lo sconto immediato del 33% per il potentissimo smartphone di Redmi, addirittura con la consegna rapida e gratuita in 48 ore inclusa nel prezzo. Infine, ricorda che PayPal ti permette di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

