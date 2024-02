Redmi Note 13 Pro, il nuovo Re dei mediogamma in sconto con tanto di smartwatch in omaggio!

Redmi Note 13 Pro + 5G è il nuovo Re della fascia media, uno smartphone dalle qualità a tutto campo eccezionali, capace di puntare decisamente in alto nonostante un prezzo che lo colloca in una fascia di mercato affollatissima dove c’è una concorrenza spietata. Da sempre Redmi ha puntato ad essere il Best Buy per eccellenza, il campione del rapporto qualità prezzo, e anche oggi col suo nuovo smartphone la vittoria è praticamente assicurata! Se poi pensiamo che insieme ad uno sconto MENO 15 % troviamo anche Redmi Watch 4 (per un risparmio di 100 euro se avessimo comprato i due device separatamente) ci fa capire che anche questa volta Redmi ha fatto centro!

Prestazioni e caratteristiche al top!

Dal punto di vista del design, Redmi Note 13 Pro + 5G è realizzato con un elegante telaio in alluminio e una parte posteriore in vetro curvo. Questo gli conferisce un aspetto decisamente Premium a prima vista. Redmi mette subito in chiaro che si tratta si di una fascia media prezzi di listino alla mano, ma prestazioni e componentistica tradiscono ambizioni anche qui da Premium. Nel dettaglio:

CPU MediaTek Dimensity 7200 Ultra capace di sostenere senza problemi giochi di ultima generazione e multi tasking intensivo

Display OLED da 6,67″ con un foro per la fotocamera da selfie

Display molto luminoso, con luminanza massima misurata di 1691 nit

Ricarica HyperCharge da 120W

12 GIGA di RAM

256 GB di spazio di archiviazione

Triplo sistema fotografico 200 Mp + 8 Mp + 2 Mp

Davvero uno smartphone con valori produttivi e contenutistici molto elevati graziato quindi da uno sconto/bundle del 15% che ci permette di acquistare, praticamente regalato, uno smartwatch Redmi Watch 4.

E questo smartwatch come è? Come per Redmi Note 13 Pro + 5G componentistica e prestazioni da primo della classe:

Display gigante Amoled 1,97 pollici con frequenza di aggiornamento elevata di 60 Hz e luminosità fino a 600 nit

Struttura in lega di alluminio con corona rotante in acciaio inossidabile

Batteria dalla lunga durata: 20 giorni

E ovviamente non possono mancare tutta una serie di sensori per monitoraggio del sonno, per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca e per il monitoraggio dello stress. Non manca nulla quindi!

Davvero una bella offerta questa Redmi Note 13 Pro+ 5G 12+& Redmi Watch 4! Un bundle con un risparmio netto di 100 euro! Subito nel carrello Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.