Redmi Note 13 + Watch 3 Active in omaggio a 209,90€ sul Mi Store (Xiaomi Fan Festival)

Nell’ambito della promozione Xiaomi Fan Festival, il nuovo Redmi Note 13 nella configurazione 8+256 GB è in offerta a 209,90 euro grazie al coupon da 20 euro disponibile sul Mi Store. Incluso nel prezzo anche il Redmi Watch 3 Active, smartwatch del valore di 39,99 euro.

Design gradevole, prestazioni equilibrate e prezzo contenuto: è il Note 13 4G il vero Redmi di quest’anno, a giudicare anche dalle ottime vendite registrate fin dalle prime settimane dopo la sua uscita in Italia. La promozione qui sopra è valida fino a esaurimento scorte.

Redmi Note 13 con Watch 3 Active in omaggio disponibile a 209,90 euro sul Mi Store

Uno dei fiori all’occhiello del nuovo Redmi è la fotocamera principale da 108 megapixel, a cui si aggiungono una cam ultra-grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Il comparto multimediale sorprende dunque più che in positivo, a dimostrazione di come l’obiettivo sia quello di dominare la fascia medio-bassa del mercato.

Per raggiungere lo scopo, Redmi ha scelto uno schermo da 6,67 pollici con una risoluzione 2400 x 1800 e una luminosità massima pari a 1.800 nit. Sono valori introvabili in questa fascia di prezzo, ma anche in altri telefoni che appartengono al segmento superiore.

Pollice in alto anche il design, fresco e giovanile. D’altronde i bordi piatti sono un autentico must tra le nuove generazioni (non a caso gli ultimi iPhone hanno fatto scuola).

Il Redmi Note 13 è tra i protagonisti assoluti della promo Xiaomi Fan Festival: comprando il modello 8+256 GB si riceverà in omaggio il Redmi Watch 3 Active e un coupon da 20 euro per un prezzo finale di 209,90 euro: clicca uno dei link/bottoni per andare all’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.