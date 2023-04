Redmi Smart Band 2: a questo prezzo non puoi crederci DAVVERO

Il Redmi Smart Band 2 è lo smartwatch di Xiaomi che fa felici tutti quelli che hanno un budget risicato per l’acquisto di un nuovo dispositivo indossabile. Un orologio votato al fitness, con un display dai colori brillanti e un’autonomia da due settimane. Insomma, tutto ciò che ti serve a un prezzo ridicolo. Oggi infatti puoi acquistarlo su Amazon a 29,90 euro, il 15% in meno rispetto al prezzo di listino di 34,99 euro. E in più, se sei abbonato a Prime hai diritto alla spedizione gratuita.

Redmi Smart Band 2 in sconto del 15% su Amazon

L’indossabile Xiaomi Redmi Smart Band 2 è dotato di un generoso display TFT da 1,47 pollici, per una lettura più semplice delle informazioni contenute nel display sia da fermo che in movimento. A proposito di display, divertiti a cambiare ogni giorno il quadrante: puoi sceglierne tra oltre 100, in base a quello che è il tuo outfit o l’umore di giornata.

Ma soprattutto, lo Smart Band 2 è un dispositivo ideale se sei un amante del fitness, con oltre 30 modalità di allenamento tra cui escursioni, yoga e corsa all’esperto. Mantieni tutto sotto controllo con il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, la misurazione dell’ossigeno nel sangue e il controllo della qualità del sonno. E fai tutto questo con un’autonomia di lunga durata, grazie ai 14 giorni in condizioni di utilizzo normale.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon per acquistare un dispositivo completo come il Redmi Smart Band 2 a un prezzo sbriciolato: oggi bastano appena 29,90 euro per averlo, ma non indugiare oltre se non vuoi perdere l’affare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.