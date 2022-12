Redmi Smart Band Pro, più che un fitness tracker crolla al minimo storico

Con un display a schermo largo Full Amoled da 1,47” e più di 110 modalità di allenamento utili per registrare ogni attività fisica e non, compresi il tuo battito cardiaco e le calorie bruciate, lo Xiaomi Redmi Smart Band Pro è uno dei più completi wearable disponibili sul mercato. E per questo ancene uno dei più ricercati: ebbbene, questo ottimo dispositivo è attualmente in vendita su Amazon con un forte sconto del 19%, per un prezzo finale di circa 41€ più le spedizioni gratuite gestite da Prime.

Xiaomi Redmi Smart Band Pro

Lo Xiaomi Redmi Smart Band Pro include in memoria più di 110 modalità di allenamento per il monitoraggio della salute. E’ così in grado di tracciare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue mentre dormi e fornisce un valutazione completa anche del ritmo del tuo riposo. Questo monitoraggio, come del resto altri, può eseguirli sia in automatico che manualmente ogni volta che ne hai bisogno.

Per quanto riguarda il controllo del cuore e la regolarità del suo battito, il braccialetto opera in maniera anche qui molto accurata e se serve, vibra per avvisarti quando la frequenza cardiaca esce dalla zona sicura. E questo solo per sintetizzare due dei principali aspetti della smartband. Perché poi ti basta associarla all’app Xiaomi Wear per aprirti a mille possibilità e a un intero mondo, quello dello smart fitness.

Con una resistenza a 5 ATM, infine, puoi portare Redmi Smart Band Pro con te ovunque, sotto la doccia o in acque poco profonde, piscina ovviamente compresa. E allora non aspettare troppo. Se sei alla ricerca di un buon tracker per le tue attività giornaliere, sportive e non, corri su Amazon e fai tue questa ottima smartband scontata del 19%, per un prezzo finale di circa 41€ più le spedizioni gratuite gestite da Prime.

