Refresh rate intelligente, potenza e camera top: iPhone 13 Pro è da prendere ora

Dì la verità, da quanto sogni a occhi aperti un iPhone 13 Pro (128GB)? Ebbene, se vuoi oggi è il giorno giusto per rendere i sogni realtà: su Amazon, infatti, la versione color argento può essere tua con circa 1.087€. Un prezzo molto interessante per un top di gamma come questo. Questo autentico gioiellino di ultima generazione è uno di quei prodotti che si presentano da soli. Bello esteticamente, potente dal punto di vista tecnico e dotato di supporto al 5G, ha tutto quello che di buono ha da offrirti il sistema operativo iOS.

Apple iPhone 13 Pro (3 Gen.): prezzo pazzo su Amazon

Grazie al design resistente in acciaio chirurgico inossidabile e al vetro più robusto mai visto su smartphone, Ceramic Shield, l’iPhone 13 Pro non teme acqua, caffè, tè, succhi di frutta o altre bevande, e con la velocità del 5G hai tra le mani un mostro. Ha una scocca di un colore argento davvero elegante, sotto al quale, come accennato prima, batte forte il cuore del potente chip A15 Bionic per prestazioni fulminee. Il nuovo display Super Retina XDR con ProMotion si aggiorna da 10 a 120 volte al secondo: aumenta il refresh rate in modo intelligente quando hai bisogno di prestazioni grafiche al top, altrimenti lo riduce per farti risparmiare batteria. In più, adatta la velocità a quella del tuo dito che scorre sul display.

A livello di camera per esempio siamo al top: per il sistema di fotocamere Pro è il più grande scatto in avanti di sempre. Con un hardware evoluto che cattura nuovi livelli di dettaglio, un software superintelligente che ti dà nuove tecniche per fotografare e filmare e un chip dalla velocità straordinaria che rende possibile tutto questo. iPhone 13 Pro non ha paura del buio: ora il grandangolo ha un diaframma più ampio e grazie allo scanner LiDAR può scattare ritratti in modalità Notte. E poi c’è la modalità Cinema, che intuisce quando un nuovo soggetto sta per entrare nell’inquadratura, e lo mette a fuoco appena compare per aggiungere dinamicità al tuo racconto.

Questo è anche il primo smartphone con workflow di livello pro dall’inizio alla fine, per girare video e modificarli in ProRes o in Dolby Vision. Il chip A15 Bionic e la fotocamera TrueDepth sono anche il motore che sta dietro Face ID, il sistema di ricono­scimento facciale più sicuro mai visto su uno smartphone. Dulcis in fundo abbiamo iOS 15 è ottimizzato per ProMotion, così puoi fare le cose di ogni giorno in modo più fluido e veloce, e la batteria ultra ampia, così da garantire fino a 19 ore di riproduzione video. Che aspetti? Su Amazon c’è l’occasione che stavi aspettando per fare tuo un iPhone SE (128GB), con la versione color rosso che può essere tua con circa 1.087€, e le spedizioni gratuite.

