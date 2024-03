Regala 3 mesi di NordVPN per la festa del papà con questa promozione

NordVPN offre un’occasione irripetibile per garantire la sicurezza online di tutti, con uno sconto del 67% sui piani di 2 anni (pari a 3,99 euro al mese), accompagnato da 3 mesi gratuiti da regalare a un amico. Oppure, in alternativa, al tuo papà in occasione della sua festa.

Facile e sicuro da utilizzare

Se non utilizzi una VPN, la tua attività online è esposta potenzialmente a chiunque. Il tuo indirizzo IP e la tua posizione possono, infatti, essere facilmente rintracciati da terzi. NordVPN risolve questo problema criptando la tua connessione, proteggendo il tuo IP, la tua posizione virtuale e le tue attività online, permettendoti di navigare con la massima tranquillità.

Utilizzare il servizio di NordVPN è semplice: una volta sottoscritto un abbonamento online, scontato grazie alla promozione in corso, ti basterà scaricare l’applicazione sul tuo dispositivo (il provider supporta la maggior parte dei sistemi operativi) e connettersi a uno dei 6100 server in oltre 67 Paesi VPN disponibili.

NordVPN, inoltre, offre una serie di funzionalità avanzate per garantire la massima sicurezza online: streaming ininterrotto senza limiti di larghezza di banda, crittografia di nuova generazione per proteggere i tuoi dati, protezione contro malware e pubblicità e una rigorosa politica di no-log che garantisce la privacy dei tuoi dati.

Per un periodo di tempo limitato, NordVPN offre uno sconto del 67% sui piani biennali oltre a 3 mesi gratuiti per un amico, rivelandosi così un ottimo regalo per la festa del papà ormai imminente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.