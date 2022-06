Regala sollievo alle tue gambe con questo versatile massaggiatore plantare

Lasciati coccolare da questo massaggiatore plantare per una migliore circolazione sanguigna. Antidolorifico e rilassante, questo ottimo dispositivo di HoMedics lo prendi ora su Amazon con 61€. Grazie al codice sconto che abbiamo scovato, infatti risparmi il 23% e le spedizioni sono gratis.

Massaggiatore plantare HoMedics

Questo è un dispositivo eccezionale che, oltre a permetterti di rilassarti, ti offrirà anche sollievo dai dolori ai piedi e migliorerà la tua circolazione. Il massaggiatore per piedi ad alta tecnologia offre diverse modalità di trattamento e intensità per le suole e il corpo. Potete quindi utilizzare la tecnologia a bassa frequenza (EPS/EMS) per il massaggio del piede, della caviglia, del tendine di Achille e del polpaccio, per promuovere la circolazione sanguigna e rilassare i piedi.

La funzione massaggio Shiatsu con calore può essere attivata semplicemente premendo due volte il pulsante di accensione, per un trattamento distensivo e un relax totale, soluzione ottimale per alleviare lo stress dei piedi grazie alle 6 testine massaggianti con 18 nodi rotanti.

Con sei nodi rotanti e 18 testine massaggianti, riceverai un massaggio confortevole ed efficace su tutta la base del piede. Grazie all’uso regolare del massaggiatore plantare Homedics, si possono riscontrare molteplici benefici. Grazie al tasto di accensione, facile da premere anche con il piede, e i piedini regolabili puoi goderti attimi di relax direttamente nel comfort di casa tua. Questo massaggiatore infatti è in grado di rilasciare anche un calore lenitivo, donando così ai tuoi piedi un massaggio rinvigorente ed efficace. Insomma, poche ciance, è un device assolutamente da procurarsi, a maggior ragione ora che su Amazon lo paghi 61€ e risparmi il 23% con le spedizioni gratis.

