Regalati il Redmi Note 10, il top di gamma a prezzo STRACCIATO

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma senza per questo doverti svenare, allora devi sapere che in questo momento hai l’occasione che stavi aspettando da tempo: lo Xiaomi Redmi Note 1o Pro dal taglio da 6GB+128GB, con ampia batteria da 5020 mAh di colore Onyx Gray è infatti in offerta su Amazon a soli 208€, cioè circa 162€ in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Onyx Gray , follia Amazon

La serie Redmi Note 10 Pro nasce con l’obiettivo ambizioso di coniugare le migliori caratteristiche tecniche a un’esperienza ben curata e coinvolgente, in grado di unire tutti i migliori aspetti e ottenere uno smartphone di ultima generazione. Il dispositivo presenta un design elegante e moderno disponibile, offrendo allo stesso tempo una presa salda e un’ottima sensazione al tatto. Il colore Glacier Blue in particolare cattura l’attenzione con le sue gradazioni cromatiche.

Lo smartphone si presenta con uno schermo da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP, batteria da 5.020mAh con ricarica rapida a 33W e un processore Snapdragon 732G di Qualcomm. Ecco nel dettaglio le specifiche:

Display: Super AMOLED da 6,67″ FHD+, refresh rate a 120Hz, campionamento fino a 240Hz, luminosità max 1200 nit, contrasto 4.500.000:1, Corning Gorilla Glass 5 , color gamut DCI-P3 100%, HDR10, modalità lettura 3.0, display Sunlight 2.0, SGS Eye Care Display Certification.

Super AMOLED da 6,67″ FHD+, refresh rate a 120Hz, campionamento fino a 240Hz, luminosità max 1200 nit, contrasto 4.500.000:1, Corning , color gamut DCI-P3 100%, HDR10, modalità lettura 3.0, display Sunlight 2.0, SGS Eye Care Display Certification. Processore: Qualcomm Snapdragon 732G.

Qualcomm Snapdragon 732G. Memoria: 6/8GB di RAM LPDDR4x – 64/128GB interna UFS 2.2 espandibile.

6/8GB di RAM LPDDR4x – 64/128GB interna UFS 2.2 espandibile. Dual SIM: sì, 3 slot (2x SIM, 1x microSD).

sì, 3 slot (2x SIM, 1x microSD). Connettività: 4G, WiFi 5, Bluetooth, NFC, jack da 3,5mm, IR, GPS, Glonass, Beidou.

4G, WiFi 5, Bluetooth, NFC, jack da 3,5mm, IR, GPS, Glonass, Beidou. Sensore delle impronte digitali: laterale Arc.

laterale Arc. Fotocamera anteriore: 16MP, pixel da 1,0um, f/2,45.

16MP, pixel da 1,0um, f/2,45. Fotocamera posteriore: 108MP principale Samsung HM2, sensore 1/1,52″, f/1,9, Super Pixel 2,1um 9-in-1; 8MP ultra grandangolare, FOV 118°, f/2,2; 5MP macro, tele 2x, AF, f/2,4; 2MP profondità, f/2,4; Dual native ISO, modalità notturna 2.0 con algoritmo RAW multi-frame, time-lapse Pro e Telemacro, Foto Clona, Video Clona, Dual Video, Lunga esposizione.

108MP principale Samsung HM2, sensore 1/1,52″, f/1,9, Super Pixel 2,1um 9-in-1; 8MP ultra grandangolare, FOV 118°, f/2,2; 5MP macro, tele 2x, AF, f/2,4; 2MP profondità, f/2,4; Dual native ISO, modalità notturna 2.0 con algoritmo RAW multi-frame, time-lapse Pro e Telemacro, Foto Clona, Video Clona, Dual Video, Lunga esposizione. OS: MIUI 12 basato su Android 11.

MIUI 12 basato su Android 11. Batteria: 5.020mAh con ricarica rapida 33W.

5.020mAh con ricarica rapida 33W. Audio: certificazione Hi-Res, 2x speaker.

certificazione Hi-Res, 2x speaker. Certificazione: IP53.

IP53. Dimensioni e peso: 164×76,5×8,1mm – 193 grammi.

Che aspetti, allora ad assicurati questo top di gamma a un prezzo stracciato? Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone a soli 208€ nella sua edizione Onyx Gray. Le spedizioni sono gratuite, ma fai in fretta prima che vada esaurito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.