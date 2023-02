Regalati il tuo Apple iPhone 13 (Verde): con il FOLLE sconto di Amazon, ora o mai più

Incredibile promozione su Amazon, una di quelle che se non sfrutti poi te ne penti per i prossimi anni: l’ottimo iPhone 13 di Apple (256GB) colore Verde, lo trovi in questo momento a 899€, cioè a dire con circa 150€ di sconto. Spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime.

iPhone 13, risparmio di quasi 150€

Questo iPhone è davvero bellissimo. Ha una scocca di un colore scuro davvero elegante, sotto al quale batte forte il cuore del potente chip A15 Bionic per prestazioni fulminee, e un display Super Retina XDR da 6,1″ che ti offre una qualità di visione incredibile e con una luminosità fino a 800 nit, si vede benissimo anche in pieno sole. La batteria poi è ultra ampia, così da garantire fino a 19 ore di riproduzione video. Al resto pensa poi il potente chip A15 Bionic, che spinge al massimo modalità e funzioni.

Tra queste segnaliamo il Secure Enclave col quale tiene al sicuro le tue informazioni personali, come i dati di Face ID e i contatti, e un maggior controllo sull’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo). Quest’ultimo vanta Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision che garantiscono foto e filmati professionali.

E poi ci sono le connessioni Internet: il 5G garantisce streaming e download velocissimi ed ha la rapidità che serve per giocare in multiplayer, condividere video in AR e fare un sacco di altre cose. Ecco perché è supportato pienamente dal device di Apple, e quando la velocità non è indispensabile, questi attiva il consumo smart dei dati per passare a una rete diversa e risparmiare energia. Insomma, non aspettare oltre e vuoi far tuo questo ottimo iPhone 13 (256GB) di colore Verde. In questo momento lo trovi a soli 899€, cioè a dire con il 15% di sconto! Spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.