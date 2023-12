Regalati uno smartwatch completo con soli 27€ (Amazon)

Lo smartwatch sia da uomo che da donna ZOSKVEE figura tra le migliori offerte di giornata in casa Amazon, oltre a essere un’ottima idea regalo di Natale per chi si riduce sempre all’ultimo. Oggi è in vendita a soli 27,06€ invece del prezzo consigliato di 39,99€. Ecco il link all’offerta.

Lo smartwatch ZOSKVEE è tra i migliori indossabili economici in vendita oggi sul mercato. Tra le caratteristiche più interessanti segnaliamo il nuovo schermo ultra chiaro, l’assistente vocale e la possibilità di rispondere alle chiamate alzando semplicemente il polso.

Smartwatch ZOSKVEE a prezzo regalo su Amazon

Uno dei tratti distintivi di questo smartwatch è il display ultra-generoso di 2 pollici, che rende ogni lettera presente sullo schermo più facile da leggere e qualsiasi azione tramite il display più chiara e intuitiva. Inoltre sono disponibili cinque livelli di luminosità, grazie ai quali è possibile aumentare la visibilità sia nelle aree più luminose che in quelle più scure.

L’altra chicca di questo smartwatch è il nuovo assistente vocale. Quest’ultimo non si limita alle attività di base, come ad esempio la gestione di chiamate e playlist oppure domande, risposte e navigazione, ma offre il pieno supporto alla gestione di calendario, email e ad attività come lo shopping.

Aggiungiamo infine che è un articolo compatibile con iOS e Android, senza contare la presenza di oltre 100 modalità sportive, del monitoraggio della pressione sanguigna, del sonno e del livello di ossigenazione nel sangue.

Lo smartwatch da uomo e donna ZOSKVEE è in offerta a soli 27,06€ su amazon.it. Il prodotto è spedito da Amazon, quindi gli abbonati al servizio Prime hanno garantita la spedizione gratuita. Se lo ordini oggi, arriverà a casa tua mercoledì 20 dicembre.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.