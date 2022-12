Regali last minute: 5 IDEE REGALO che arrivano prima di Natale

Se avete qualche decina di euro in più da spendere, ci sono tanti altri prodotti interessanti da regalare a Natale, con consegna prevista in tempo proprio entro il 25 dicembre. Ecco quelli che abbiamo scelto noi per voi: ce n’è come sempre per tutti i gusti e tutte le tasche e le spedizioni gratuite via Amazon Prime.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su Amazon il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 4/64GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 239€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente (risparmi il 30%) con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

OPPO Band 2

OPPO Band 2 è uno dei migliori smarband in circolazione. Grazie a un ampio display ultra-nitido personalizzabile a quadranti colorati e a un'ampia varietà di funzionalità avanzate per il sonno, l'allenamento e la salute, OPPO Band 2 diventa il migliore supporto possibile per la propria quotidianità. Un ottimo prodotto, quindi, che tra l'altro costa davvero poco considerandone la tecnologia: appena 29€

Fire TV Stick 4K Max

Con il supporto per il Wi-Fi 6 e i principali formati HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos Audio, Fire TV Stick 4K ti fa accedere ai contenuti più recenti in 4K. Se sei un appassionato non puoi lascarti sfuggire l’occasione di oggi su Amazon, dove trovi il potentissimo Fire TV Stick 4K MAX con telecomando vocale Alexa a soli 41€, invece che 64,99€. Spedizioni gratis e veloci con Prime.

Decoder PICCO T265+

Domani c’è lo switch-off definitivo, e per la tv italiana sarà una data storica, col passaggio definitivo alla trasmissione di tutti i canali in HD e allo spegnimento di quelli in formato standard. Se siete tra coloro che ancora non avete provveduto a procurarvi un dispositivo in grado di permettervi di continuare a guardare i vostri programmi preferiti, oggi su Amazon c’è un valido decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 a poco prezzo. Con soli 27€ cliccando su questo link. ve lo portate a casa, con le spedizioni gratuite e veloci.

Echo Show 5

SSD Kingston A400 da 240GB

L’unità Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Unisce infatti il backup mediante selezione e trascinamento a una leggera portabilità. Il risultato? Fino a 240GB di spazio di memorizzazione extra per il computer in una soluzione compatta, ideale per una vita in movimento. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità. Se poi lo puoi compare con appena 23€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.