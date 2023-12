Regali LAST MINUTE: Cuffie senza fili, impermeabili e con cancellazione del rumore a soli 19 euro!

WHYKJTEK ha ideato delle cuffie bluetooth 5.3, wireless ,stereo hifi con 4 enc, cancellazione rumore, 40 ore di riproduzione, led display sul caricatore porta cuffie, certificato ip7 impermeabili. Oggi puoi prenderle a soli 19 euro, grazie allo sconto del 33%. Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

WHYKJTEK cuffie bluetooth: le caratteristiche

Gli auricolari bluetooth G18 adottano la tecnologia Bluetooth 5.3 aggiornata, che offre un’esperienza audio senza pari con una velocità di trasmissione più elevata, una maggiore stabilità della connessione e una portata maggiore. Basta estrarre le cuffie dal case di ricarica e si collegheranno automaticamente al tuo telefono, dopo il primo accoppiamento. Utilizzano un altoparlante dinamico da 13 mm e codec audio avanzati, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare la distorsione del suono per alti, medi e bassi dinamici nitidi per un divertimento musicale coinvolgente. I 4 microfoni HD delle auricolare wireless migliorano la chiarezza della voce e riducono il rumore ambientale durante le chiamate, garantendo un’elevata qualità del suono e delle chiamate anche in ambienti rumorosi.

Gli G18 cuffie in ear da soli forniscono fino a 8 ore di uscita audio di alta qualità con una singola carica, e la custodia di ricarica inclusa fornisce 5 cariche aggiuntive, dando 40 ore di riproduzione totale. Separato LED cuffiette wirelesss batteria display design, si può vedere chiaramente il livello di carica di ogni earbuds e custodia di ricarica. Pesano solo 4 grammi per le cuffie e 40 grammi per la custodia di ricarica, e la loro struttura curva segue la forma del condotto uditivo per un design ergonomico. Sono impermeabili, resistenti al sudore e alla pioggia grazie alla tecnologia di nano-rivestimento e alla tecnologia impermeabile IPX7. Adotta la tecnologia touch avanzata, vi offre la possibilità di rendervi più agevole rispondere al telefono, regolazione del volume, cambiare canzone e attivare l’assistente vocale senza utilizzare il telefono stesso. Possono essere collegati a una varietà di dispositivi abilitati Bluetooth, tra cui IOS, Android, pc, tablet e computer portatile.

WHYKJTEK ha ideato delle cuffie bluetooth 5.3 straordinarie. Oggi puoi prenderle a soli 19 euro, grazie allo sconto del 33%. Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.