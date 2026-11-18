Il digitale terrestre cambia ancora e, a poche settimane dal Natale, molti telespettatori potrebbero trovare novità inattese nella lista dei canali gratuiti della propria televisione.

Dal 17 novembre 2026 la numerazione LCN nazionale presenta aggiornamenti che riguardano posizioni, versioni HD e alcune voci duplicate. Chi guarda la TV senza abbonamento può continuare a seguire numerosi programmi senza pagare, ma potrebbe dover intervenire sulle impostazioni. Per ritrovare le emittenti abituali, basta sapere dove cercare e quali controlli effettuare prima di pensare a un nuovo decoder.

Digitale terrestre, cambiano le posizioni LCN: Rai, Mediaset e La7 in prima fila

La novità si vede soprattutto nelle prime posizioni della lista canali del digitale terrestre, quelle che milioni di persone usano ogni giorno senza pensarci troppo. Rai 1 resta al numero 1, Rai 2 al 2 e Rai 3 TGR Regione al 3, con la programmazione regionale legata alla zona di ricezione. Subito dopo ci sono Rete4 HD al 4, Canale5 HD al 5 e Italia1 HD al 6. Al 7 c’è LA7 HD, mentre TV8 HD occupa l’8 e NOVE il 9.

Più avanti, tra i canali tematici, compaiono 20Mediaset HD al 20, Iris HD al 22, Rai 5 al 23, Rai Movie al 24, Rai Premium al 25, Cielo al 26 e 27Twentyseven HD al 27.

Per molti telespettatori, ha spiegato un tecnico di un centro assistenza romano, “il cambiamento si nota quando sparisce un canale abituale o compare una schermata nera”. Nulla di strano, nella maggior parte dei casi: basta fare la risintonizzazione.

Conflitti di numerazione e canali provvisori: cosa controllare sul televisore

Nel nuovo elenco ci sono anche alcuni conflitti LCN. In pratica, due versioni dello stesso canale o più emittenti possono chiedere la stessa posizione nella numerazione automatica. Tra i casi segnalati ci sono Rai 4 al 21, indicato in conflitto con un’altra voce Rai 4, Rai Premium al 25 e Rai News 24 al 48.

In queste situazioni il televisore può chiedere quale canale salvare, oppure decidere da solo in base al segnale ricevuto. Non sempre ci si fa caso subito. Magari succede la sera, verso le 20.30: si accende la tv, si preme il solito numero sul telecomando e compare un canale diverso.

Nella fascia 500, poi, restano diverse posizioni provvisorie, come Rai 1 al 501, Rai 2 al 502 e Rai 3 al 503, insieme a versioni duplicate o alternative di canali nazionali. Servono soprattutto nei passaggi da una configurazione all’altra, ma non dovrebbero prendere il posto dei canali principali, se la ricezione funziona bene.

Risintonizzazione automatica: quando farla e come ritrovare i canali mancanti

Per vedere tutta la nuova lista canali nazionale, il consiglio è semplice: avviare la ricerca automatica dei canali dal menu del televisore o del decoder. Di solito la voce si trova in “Impostazioni”, “Canali”, “Sintonizzazione” o “Installazione”, anche se il nome cambia da marca a marca. L’operazione richiede pochi minuti, meglio farla quando non si sta guardando un programma, perché durante la scansione la tv non si può usare.

Se qualche canale non compare, il primo controllo riguarda l’antenna e la qualità del segnale. Poi si può ripetere la ricerca scegliendo, se presente, l’opzione aggiornamento lista canali invece della cancellazione completa.

Per i televisori più vecchi conviene verificare anche la compatibilità con lo standard DVB-T2 HEVC Main 10, richiamato dal canale test al numero 200. Chi vede correttamente quel segnale, in genere, non deve cambiare apparecchio. Chi non lo vede, invece, potrebbe dover comprare un decoder esterno. Una spesa contenuta, certo, ma meglio pensarci prima delle feste.