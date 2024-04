REGALO INASPETTATO di eBay per il Samsung Galaxy A15 4G, oggi a 170€ in meno

Samsung Galaxy A15 4G è il protagonista numero uno di una sorprendente offerta di eBay: per la prima volta in assoluto, infatti, il device del colosso sudcoreano è in sconto del 55% con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

Risparmiando la cifra incredibile di ben 170€, il prezzo di un budget phone Android, lo smartphone di Samsung può essere tuo al prezzo di appena 139€.

Samsung Galaxy A15 4G è in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente

Popolarissimo tra i più giovani e la scelta numero uno tra gli adolescenti, lo smartphone di Samsung monta un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+: è perfetto per navigare in rete, ma anche per guardare video ad altissima risoluzione e senza cali di dettagli.

Il comparto hardware è ottimizzato alla perfezione per spremere il massimo dal processore octa-core, mentre la batteria da 5000 mAh è sempre pronta ad accompagnarti per un giorno intero senza fatica; inoltre, sul retro trova posto un sensore fotografico triplo con una fotocamera principale da 50MP per foto e video di qualità.

Con un risparmio immediato del 55% su eBay il device del colosso sudcoreano ti costa davvero pochissimo, trasformandolo immediatamente un vero e proprio best buy; risparmia ben 170€ e sfrutta la consegna rapida e gratuita per riceverlo a casa in 72 ore.

