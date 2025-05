Rendi casa smart con lo l'interruttore WiFi Shelly Plus: set da 2 a mini prezzo (-37%)

Controllo smart e risparmio energetico si incontrano in un dispositivo compatto e accessibile: lo Shelly Plus 2PM. Oggi il set da 2 è in offerta su Amazon a soli 37,90€ con un mega sconto del 37%. Se stai cercando un modo per automatizzare la tua casa senza dover affrontare interventi complessi, questa è l’occasione perfetta per modernizzare il tuo ambiente domestico.

Un dispositivo, infinite possibilità

Lo Shelly Plus 2PM non è solo un interruttore WiFi: è un vero alleato per la tua casa intelligente. Con la sua doppia modalità operativa, ti permette di gestire due elettrodomestici distinti o di controllare sistemi motorizzati come tapparelle e tende. Grazie ai suoi misuratori di consumo integrati, puoi monitorare l’energia utilizzata da ogni circuito collegato, aiutandoti a ottimizzare i consumi e a risparmiare sulle bollette.

Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni compatte: lo Shelly Plus 2PM supporta carichi fino a 16A, con picchi massimi di 18A. Questo lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni domestiche, garantendo al contempo la massima sicurezza grazie alla certificazione RoHS.

Automazione personalizzata a portata di app

Con l’app Shelly Smart Control, puoi creare routine personalizzate per semplificare la tua quotidianità. Immagina di svegliarti con le tende che si aprono automaticamente al sorgere del sole o di tornare a casa e trovare le tapparelle già abbassate al tramonto. Inoltre, la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Home ti consente di controllare tutto con semplici comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e piacevole.

Investire nello Shelly Plus 2PM significa dotarsi di una tecnologia avanzata ad un prezzo davvero competitivo. Con uno sconto del 37%, oggi il set da 2 è in offerta su Amazon a soli 37,90€ . Non perdere l’occasione di rendere la tua casa più intelligente e sostenibile!

