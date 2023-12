Rendi casa un Bunker con queste 4 telecamere di sicurezza in OFFERTA

Il Kit di Videosorveglianza WiFi Esterno Hiseeu ,10CH NVR con 12″ Monitor, consta di 4 telecamere da 5MP, con visione notturna a colori, rilevamento movimento, allarme luce sonora, gestibile via app o a voce, oggi è in offerta speciale! Grazie al 22% di sconto lo paghi 304,19 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Kit di Videosorveglianza Hiseeu: le caratteristiche

Questo kit videosorveglianza WiFi con monitor da 12 pollici (NVR 10 canali), otterrai immagini HD 3MP dopo l’installazione finita. Tutte le telecamere e il monitor wifi NVR sono plug and play. Con l’HDD da 3 TB preinstallato, supporta 24/7 registrazione o solo la registrazione del movimento. Verrà salvato più spazio di memoria nella memorizzazione dello stesso video di rilievo. Le 5MP kit videosorveglianza WiFi HD esterno sono dotate di luce LED IR e luce bianca con commutazione automatica, capace di mostrarti immagini brillanti e con colori vivaci anche nell’oscurità totale. Visione notturna fino a 65 piedi. Il sistema supporta i record di rilevamento del movimento e gli avvisi su APP. Non appena viene attivato il rilevamento del movimento, invierà automaticamente avvisi via APP la notifica.

Il microfono e l’altoparlante integrati nella ti consentono di comunicare meglio con la tua famiglia, ovunque ti trovi, puoi anche usarlo per avvertire i malintenzionati. Tramite la guida per l’utente, scansione del codice QR, è necessario solo 1-2 minuti per connettersi al telefono e computer. La telecamera WiFi da 4 pezzi adotta una produzione più professionale e materiali matel superiori, resistente alla polvere e impermeabile IP66. La videocamera Hiseeu WiFi esterno potrebbe funzionare in condizioni climatiche estreme, da -20 ° C a 50 ° C (da -4 ° F a 122 ° F). Puoi installare 4 telecamere sia interne che esterne, ideali per il tuo giardino, parcheggi, garage, cortile, ecc. La telecamera di sicurezza wireless domestica supporta connessioni multiple, come: connessione Wi-Fi, connessione Ethernet. E può aggiungere una telecamera aggiuntiva al Hiseeu.

