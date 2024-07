Rendi INDELEBILI i ricordi estivi con la Fotocamera Istantanea Fujifilm a MINI PREZZO

Pronto per le vacanze estive? Per rendere indelebili i momenti più belli dei tuoi viaggi, approfitta della mega offerta sulla Fotocamera Istantanea Fujifilm Instax Square SQ6! Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto bomba del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? La promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Fotocamera Istantanea Fujifilm Instax Square SQ6: modalità di utilizzo e funzionalità

La Fotocamera Istantanea Fujifilm Instax Square SQ6 è un vero e proprio gioiellino da portare in vacanza per immortalare i momenti più belli del tuo viaggio.

È dotata della regolazione automatica dell’esposizione che rileva la luminosità dell’ambiente e si regola per fornire la giusta velocità dell’otturatore e l’intensità corretta del flash così da ottenere risultati impeccabili con qualsiasi condizione esterna.

Inoltre dispone della Modalità Selfie per impostare messa a fuoco e luminosità adatte, e della funzione Double Exposure per realizzare scatti sovrapponendo due foto su un singolo film. Allo stesso tempo, potrai realizzare ottimi scatti sia da vicino che da lontano: la funzionalità Macro Mode permette di realizzare foto a distanza ravvicinata fino a 30 cm, mentre quella Landscape Mode per scattare foto panoramiche.

Nella promozione è compresa una tracolla che assicura un trasporto comodissimo, e tre filtri colore per il flash per realizzare foto dai colori originali e creativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.