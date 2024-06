Rendi INDELEBILI i tuoi ricordi con la Stampante per Smartphone Istantanea in OFFERTONA

Questa estate potrai rendere indelebili i tuoi ricordi stampando al momento tutte le foto che vuoi direttamente dal tuo cellulare! Oggi su Amazon la Stampante per Smartphone Istantanea Fujifilm instax SQUARE è disponibile a soli 109 euro con uno sconto maxi del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Non aspettare oltre, il gadget dell’estate è qui!

Stampante per Smartphone Istantanea Fujifilm instax SQUARE: come utilizzarla al meglio

La Stampante per Smartphone Istantanea Fujifilm instax SQUARE ti permette di rendere indelebili i momenti più indimenticabili delle tue vacanze, e non solo.

Puoi connetterti via bluetooth a SQUARE Link, scorrere verso l’alto sul tuo smartphone e stampare facilmente ovunque ti trovi immagini o frame video in formato quadrato direttamente dal tuo cellulare. Inoltre è possibile utilizzare la funzione AR Print scansionando il QR code presente sulla pellicola: in questo modo potrai creare una dimensione extra alle immagini aggiungendo testi, sfondi, foto o doodle tridimensionali.

La tua creatività non avrà limiti grazie alle tantissime funzionalità da poter sfruttare per personalizzare le immagini: puoi aggiungere testo, ritagliare gli scatti, modificare i contrasti o i livelli di saturazione, e anche applicare un filtro. Tra l’altro, attraverso instax Connect, potrai condividere i tuoi scatti migliori con con i tuoi amici anche dall’altra parte del mondo.

Il dispositivo è piccolo, leggero e adatto a ogni situazione, oltre ad avere un raffinato design arrotondato arricchito sul fronte da una striscia LED che evidenzia la modalità e lo stato dell’app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.