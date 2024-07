Rendi indelebili i tuoi RICORDI ESTIVI con la Stampante Fotografica Xiaomi a MINI PREZZO

Per stampare i migliori ricordi delle tue vacanze estive direttamente dallo smartphone in un attimo, non puoi assolutamente farti scappare la mega offerta sulla Stampante Fotografica Portatile Xiaomi! Oggi è disponibile su Amazon a soli 57 euro con uno sconto bomba del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Stampante Fotografica Portatile Xiaomi: funzionalità e modalità di utilizzo

Nelle tue prossime vacanze estive non può mancare la Stampante Fotografica Portatile Xiaomi che ti permetterà di rendere indelebili i ricordi più belli.

Così come le machinette istantanee Polaroid, questo gioiellino consente di stampare in pochi secondi i tuoi scatti migliori, fermandoli in foto AR, foto-collage e foto-adesivi. La tecnologia ZINK imprime le immagini senza l’impiego di inchiostro, semplicemente attraverso uno scambio termico su più strati, offrendo una stampa rapida e di buona qualità.

La sua compatibilità è praticamente universale infatti puoi utilizzarla con tutti gli smartphone attraverso la connessione Bluetooth 5.0, stampando fino ad una distanza di circa 10m.

Un’altra caratteristica di spicco è la batteria ai polimeri di litio da 500 mAh che assicura un’autonomia fino a 20 ore così da poterla utilizzare per un giorno intero senza nessuna preoccupazione.

È dotata di un design compatto e tascabile, con un involucro esterno realizzato in ABS e materiale ignifugo PC che resiste alla deformazione e allo scolorimento. In più risulta essere elegante ed essenziale, con soli tre pulsanti per un utilizzo davvero semplice ed intuitivo.

Oggi la Stampante Fotografica Portatile Xiaomi è disponibile su Amazon a soli 57 euro con uno sconto bomba del 23%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.