Rendi la tua casa intelligente con queste prese smart: costano pochissimo

Avere in casa delle prese intelligenti oggi può risultare estremamente utile, non solo per una questione di praticità, ma anche da quella economica e del risparmio in bolletta: questi gioiellini, infatti, se ben programmati possono rivelarsi utilissimi nella gestione della corrente elettrica e dunque in favore del basso consumo energetico. Su Amazon una coppia di prese intelligenti può essere tua a 30€, ovverosia con un risparmio netto del 23%. Un prodotto solido, costruito con materiali di prima qualità e ignifugo, dunque approvato per la sicurezza con certificato CE e ROHS.

Meross, coppia p rese intelligenti smart in offerta

Accendi o spegni i dispositivi collegati alla presa intelligente dovunque ti trovi tramite l’app meross, e controlla più dispositivi con un pulsante, adatta all’ambiente che desideri, come film, feste o tempo di lettura. Questa presa intelligente è compatibile con Apple Homekit, Siri, Alexa e Google Home. Potrai così controllare tutti gli elettrodomestici (supporta dispositivi fino a 16 A) tramite comandi vocali.

Controlla tutti i prodotti meross, le prese intelligenti, gli interruttori da parete wifi, le lampadine smart, l’umidificatore wifi, l’apriporta per garage intelligente e molti altri dispositivi intelligenti con una sola app Meross. I prodotti intelligenti di questa azienda consentono di configurare e visualizzare i mobili e gli elettrodomestici in modo intelligente e pratico. Spegneteli e accendeteli in anticipo per risparmiare energia e proteggere l’ambiente.

Segui il link poco più avanti, o clicca sul bottone in basso per fare tue questo incredibile oggetto venduto in coppia per aiutarti a iniziare il tuo nuovo progetto per rendere smart ogni tuo elettrodomestico. Entrambi li trovi in offerta, in coppia ad appena 30€, ovverosia con un risparmio netto del 23%. Un prodotto solido, costruito con materiali di prima qualità e ignifugo, dunque approvato per la sicurezza con certificato CE e ROHS. Le spese sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.