Rendi più SMART casa con due interruttori intelligenti Shelly Plus a mini prezzo

Shelly Plus 2PM rappresenta la soluzione smart che unisce efficienza energetica e comodità domestica. Grazie a uno sconto imperdibile del 18%, puoi portare a casa due interruttori intelligenti a soli 49,49€. Se stai cercando un modo per migliorare la gestione della tua casa, questa è l’occasione perfetta per iniziare.

Un piccolo dispositivo, grandi possibilità

Lo Shelly Plus 2PM è un interruttore WiFi e Bluetooth che offre un controllo intelligente e versatile. Con la capacità di gestire fino a 16A (con picchi di 18A), questo dispositivo è perfetto per alimentare anche gli elettrodomestici più esigenti. Inoltre, la sua funzionalità a doppio circuito consente di controllare due dispositivi separatamente, ottimizzando la gestione delle risorse energetiche in casa.

Ma non è tutto: lo Shelly Plus 2PM può essere configurato per automatizzare tapparelle, tende o porte del garage, trasformando la tua abitazione in un ambiente completamente smart. Immagina di programmare l’apertura delle tende al mattino o la chiusura automatica del garage quando esci di casa: tutto questo è possibile con un semplice tocco sull’app dedicata o tramite comandi vocali.

Risparmio energetico a portata di mano

Uno dei punti di forza del Shelly Plus 2PM è la sua capacità di monitorare i consumi energetici in tempo reale. Questa funzione ti permette di identificare i dispositivi che consumano di più e di adottare misure per ridurre gli sprechi. Grazie a questa tecnologia, potrai non solo risparmiare sulla bolletta, ma anche contribuire a un uso più sostenibile delle risorse energetiche.

Il tutto è reso ancora più semplice dall’integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Home. Con pochi comandi, puoi gestire l’intero sistema senza nemmeno alzarti dal divano. Inoltre, l’app Shelly Smart Control ti consente di creare routine personalizzate, configurare scene automatizzate e ricevere notifiche in tempo reale sul tuo smartphone.

Design compatto e caratteristiche avanzate

Nonostante le sue numerose funzionalità, lo Shelly Plus 2PM si presenta con un design compatto e discreto. Può essere facilmente installato ovunque senza occupare spazio. Inoltre, supporta una tensione di 240V e una potenza massima di 3840 watt, garantendo performance elevate in ogni situazione.

La certificazione RoHS assicura che il dispositivo rispetti gli standard ambientali, un dettaglio importante per chi è attento alla sostenibilità. Grazie a queste caratteristiche, il Shelly Plus 2PM si conferma come una delle soluzioni più affidabili e versatili nel panorama della domotica.

Con lo Shelly Plus 2PM, migliorare l’efficienza energetica della tua casa non è mai stato così semplice. Questo dispositivo combina tecnologia avanzata, design compatto e un prezzo competitivo, rendendolo un’opzione ideale per chi desidera un’abitazione più smart e sostenibile. Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista due interruttori smart a soli 49 euro con uno sconto del 18%. Con funzionalità all’avanguardia e un prezzo accessibile, è il momento giusto per fare il passo verso una casa più intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.