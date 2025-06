Rendi smart casa con l'interruttore a relè Shelly Plus 1PM a soli 18€

Trasforma la tua casa in un ambiente smart con l’Interuttore a relè Shelly Plus 1PM, il dispositivo perfetto per ottimizzare consumi e gestione energetica! Oggi puoi approfittare di un’offerta imperdibile su Amazon: il prezzo scende a soli 18,99€, con uno sconto del 24%. Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare la domotica a casa tua!

Massima efficienza in un design compatto

Lo Shelly Plus 1PM è un interruttore smart di ultima generazione, progettato per semplificare la gestione dei tuoi dispositivi elettrici. Con dimensioni ridottissime, si adatta perfettamente anche agli spazi più stretti, rendendo l’installazione rapida e senza complicazioni.

Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, puoi controllare ogni dispositivo connesso direttamente dal tuo smartphone tramite l’app Shelly Smart Control, disponibile sia per iOS che per Android. Inoltre, il dispositivo è compatibile con gli assistenti vocali più diffusi come Alexa e Google Home, per un’esperienza d’uso ancora più intuitiva.

Prestazioni elevate per ogni esigenza

L’nterruttore Shelly Plus 1PM supporta carichi fino a 16A, con una potenza massima gestibile di 3840 watt. Questa caratteristica lo rende ideale anche per elettrodomestici energivori come forni, lavatrici e sistemi di riscaldamento. Inoltre, la funzione di monitoraggio energetico ti consente di tenere sotto controllo i consumi in tempo reale, aiutandoti a individuare sprechi e ottimizzare l’utilizzo dell’energia.

Uno dei punti di forza dello Shelly Plus 1PM è la sua versatilità. Puoi programmare scenari personalizzati in base alle tue esigenze: ad esempio, accendere il riscaldamento solo a un determinato orario o spegnere le luci automaticamente al termine della giornata. Questa flessibilità ti permette di migliorare il comfort abitativo e ridurre i costi energetici.

Il dispositivo può anche fungere da ripetitore Wi-Fi, estendendo la copertura della rete domestica e garantendo una connessione stabile per tutti i tuoi dispositivi smart.

Questo dispositivo smart combina affidabilità, innovazione e semplicità d’uso. Con una valutazione media eccellente e una posizione di rilievo nelle classifiche di vendita, l’interruttore Shelly Plus 1PM è la scelta ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo della domotica o ampliare il proprio sistema di automazione domestica. Non perdere l’opportunità di acquistarlo a soli 18 euro e rivoluzionare la tua casa con la tecnologia smart!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.