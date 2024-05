Rendi SMART i tuoi dispositivi con il Relè interruttore intelligente a SOLI 13 EURO

Non farti scappare la promozione speciale lanciata da Amazon sul Relè interruttore intelligente Shelly Plus 1! Oggi è disponibile a soli 13 euro con uno sconto conveniente del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione del genere è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Relè interruttore intelligente Shelly Plus 1: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Shelly Plus 1 è un relè intelligente con funzionamento Wi-Fi e Bluetooth a 1 canale, 16A, che può essere utilizzato anche come ripetitore WiFi. Può essere utilizzato per controllare singolarmente qualsiasi elettrodomestico, circuito elettrico e apparecchiatura da ufficio.

Con questo gadget puoi rendere intelligente ogni dispositivo elettrico, la porta del garage o il sistema di irrigazione, senza dover passare altri cavi, effettuare costosi e inutili retrofit o investire in dispositivi intelligenti. Ora è possibile automatizzare e gestire a distanza ogni dispositivo elettrico, anche il vecchio ventilatore, il riscaldatore, l’impianto della piscina, la serratura o il campanello, la porta del garage o il sistema di irrigazione, con un semplice clic o un grido.

Abbastanza piccolo da poter essere collocato dietro ogni interruttore o presa a muro, Shelly Plus 1 è stato rimesso a nuovo e può essere installato in meno di 10 minuti.

Inoltre l’applicazione adibita ti aiuterà a controllare i tuoi dispositivi Shelly da remoto e ti invierà notifiche per tutti gli eventi automatizzati della vostra casa. È possibile configurare facilmente i dispositivi e gestire le loro impostazioni in particolare o creare scene personalizzate da combinare con i dispositivi Shelly per attivare determinate azioni di automazione domestica.

